HANDANOVIC 4,5

Sul rigore di Ronaldo battezza un angolo, facendosi trafiggere centralmente. Il patatrac lo combina, con Bastoni, sull'1-2 di CR7, uscendo all'arma bianca e senza chiamare palla al compagno. Incerta anche l'unica parata a referto, su Bernardeschi.

SKRINIAR 6,5

Negli incroci con Ronaldo lui non rischia mai, mettendola su fisico e senso dell'anticipo.

DE VRIJ 6

Come Skriniar: attento in marcatura su CR7 e Kulusevski. Meno utile del solito in fase di rilancio.

BASTONI 4,5

Clamoroso l'errore con cui regala a Ronaldo pallone e porta spalancata per l'1-2 bianconero. Dribbling da dimenticare (40' st Pinamonti ng).

DARMIAN 5,5

Nella morsa di Bernardeschi e Alex Sandro dietro. Davanti fallisce un'occasionissima, ipnotizzato da Buffon.

BARELLA 7

L'ultimo a mollare. Il moto è perpetuo, come la qualità e la quantità di giocate alla causa. Al bacio il traversone-assist per l'1-0 di Lautaro.

BROZOVIC 6,5

Sempre pronto a dettare i tempi di gioco, con appoggi e imbucate di buona fattura. (40' st Sensi ng)

VIDAL 5,5

Nervoso ed ammonito per un intervento da dietro su Ronaldo. La garra non gli fa difetto, ma di qualità poca (28' st Eriksen 5,5: sbaglia un rigore in movimento).

YOUNG 5

Imperdonabile la trattenuta con cui affossa Cuadrado, che gli ha preso il tempo, per il rigore dell'1-1. Con il colombiano spesso e volentieri in apnea (21' st Perisic 5,5: fumoso).

SANCHEZ 6

Dà il via all'azione del vantaggio e a tanti spunti ficcanti. Al tiro la solita storia: poca cattiveria, con un (quasi) gol salvato sulla linea da Demiral.

LAUTARO 6,5

Subito on fire e in anticipo su De Ligt e sul tentativo di intervento di Buffon per l'immediato vantaggio. Prosieguo di partita in calando.

CONTE 6

Perde il primo round, incassandone 2 in casa. Al J-Stadium servirà l'impresa e Lukaku per l'approdo in finale.

