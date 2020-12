HANDANOVIC 4,5

Cancella la paratona da bollino rosso su Di Marco, con la smanacciata da paperissima che innesca Ilic per il momentaneo 1-1. In vena di regali.

SKRINIAR 6,5

Con Zaccagni più dolori che gioie in marcatura, senza punti di riferimento. Riemerge con la perentoria incornata del 2-1. Decisivo.

DE VRIJ 6,5

Più roccioso ed energico del solito. Con Coley e Salcedo la mette sul fisico, azzerando i rischi.

BASTONI 6,5

Chiusure in diagonale e in profondità, fisicità e senso dell'anticipo. Sbaglia solo un'uscita palla al piede, con appoggio impreciso. Per il resto, sicuro.

HAKIMI7

Duello in velocità con l'ex nerazzurro Di Marco. Dietro concede un'occasionissima sventata da Handanovic, davanti si riscatta con l'assist del vantaggio per Lautaro e un finale di gara in crescendo.

BARELLA 7

Distrugge e costruisce in velocità. A referto un'infinità di palloni recuperati e prontamente smistati ai compagni.

BROZOVIC 6,5

Il pressing scaligero lo limita, costringendolo a trame meno ficcanti in regia. Si prende la scena con il cross, pennellato, per il 2-1 di Skriniar.

YOUNG 5,5

A tutta fascia contro Faraoni. In difesa non impeccabile sul cross del pareggio, ma in avanti si fa sentire.

PERISIC 5

Corre tanto: in un paio di occasioni a profitto, lanciando il contropiede, il più delle volte a vuoto e spaesato nel nuovo tridente contiano. (25' st Vidal 6: quantità e sostanza)

LUKAKU 6

Sfida tra granatieri con Magnani. Fra una spallata e l'altra, riesce a far salire la squadra e a confezionare una palla d'oro per Lautaro.

LAUTARO 7,5

Toro scatenato. Parte incornando (Silvestri in presa) e poi impegnando il numero 1 gialloblu con un esterno dal limite. Sfonda con una volée di destro su cross di Hakimi. (42' st Gagliardini ng)

CONTE 7

Si presenta al Bentegodi con un tridente nuovo di zecca; centra la 7a vittoria di fila. E da record.



