HANDANOVIC6

Due sospiri di sollievo su Casemiro e Militao, a lato di poco. Il primo intervento su Carvajal, respinto di pugni a inizio ripresa, trafitto da Rodrygo.

SKRINIAR 7

In modalità the Wall. Gli tocca Vinicius Jr, lo mura quasi sempre, anche quando il brasiliano accelera alla Jacobs o calcia in porta.

DE VRIJ 6,5

Spesso nel raggio d'azione di Benzema, a cui ribatte un tiro (quasi) a botta sicura. Sicuro e prezioso in costruzione.

BASTONI 5

Il più in difficoltà nei 3 in linea. Con Vazquez la differenza di passo è evidente e l'apnea costante, sorpreso anche da Rodrygo sullo 0-1.

DARMIAN 6

Nulla da dire per quantità di corsa e tenuta in fascia. In proiezione rivedibile. (10' st Dumfries 5,5: sorpreso dall'inserimento di Camavinga sullo 0-1)

BARELLA 6,5

Trottolino nevrile. Con vigoria in fase d'interdizione e nel recupero-palla, con vivacità in ripartenza e in appoggio ai compagni. (39'st Vecino ng)

BROZOVIC 7

Parte con un tackle strappa applausi su Vinicius, si carica e non abbassa mai il livello, distruggendo e dirigendo da leader navigato.

CALHANOGLU 5

Poche luci, tante ombre. E nessun colpo di genio alla causa. (20' st Vidal 6: dentro a far legna)

PERISIC 6

Sotto pressione in avvio, prosieguo in crescendo e con 2 assist a referto per Lautaro e Dzeko (10' st Dimarco 6: propositivo)

DZEKO 6,5

Un sfida personale con Courtois, che gli nega il gol in 3 occasioni con altrettanti miracoli. Bomber a tutto tondo.

LAUTARO 6,5

Tre occasioni a referto, un'imbucata al bacio per Dzeko. Ha l'argento vivo addosso, a volte anche troppo, peccando di lucidità e precisione sotto porta. (20' st Correa 6)

INZAGHI 6

Parte male, incassando un gol beffa nel finale, dopo una condotta di gara quasi perfetta.



