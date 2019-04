Handa non basta, Brozo latitante

HANDANOVIC 7,5

Milinkovic Savic lo trafigge da due passi e senza chance d'intervento. Si rifà subito, negando la doppietta al serbo e volando su un'incornata di Bastos e su un destro a giro di Luis Alberto. Sicuro anche con Immobile.

D'AMBROSIO 5,5

La chiusura sul traversone-assist di Luis Alberto per Milinkovic è tardiva e non esente da colpe (34' st Candreva ng).

MIRANDA 6

In campo al posto di De Vrij e con mascherina a corredo. Rischia il minimo se la cava con mestiere.

SKRINIAR 5,5

Il tap-in fallito in avvio dall'area piccola è da mani nei capelli. Qualche sofferenza con Caicedo.

ASAMOAH 5,5

La sua corsia è come sempre la più battuta e quella che fa più acqua.

VECINO 6

Meno arrembante rispetto al derby. Ha una buona occasione, ma ci mette troppo a concludere.

BROZOVIC 5

Latitante per geometrie, garra e gamba. Paga lo scotto della convocazione in nazionale, sottotono. E con l'aggravante della dormita su Milinkovic Savic, in occasione del vantaggio.

POLITANO 5,5

Subito un'imbucata per Perisic, poi un sinistro in curva da posizione defilata, un cross per Vecino e un Troppo poco.

BORJA VALERO 5

Prima da trequartista, poi da mediano, ma limitandosi a giocate scolastiche e senza costrutto (29' st Nainggolan 6: ci prova da fuori).

PERISIC 6

Due occasioni in avvio, di sinistro e di testa, con Strakosha superlativo. Poi un'altra a inizio ripresa, neutralizzata in due tempi. Almeno ci prova.

KEITA 5,5

Spalletti se ne innamorò da falso nueve'. Lui prova ad arrabattarsi come può tra i 3 centrali biancocelesti, correndo dall'inizio alla fine, smistando palloni ma senza cavare un ragno dal buco (39' st Joao Mario ng).

SPALLETTI 5,5

Difficile chiedergli di più, vista l'emergenza attacco e le tante defezioni. Però la mancata convocazione di Iacrdi è un macingno per l'Inter: la Champions torna a rischio.

