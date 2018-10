Handa miracoloso, Perisic che assist

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 7Due voli plastici a intercettare un colpo di testa all'angolino di Petagna e un tiro nel 7 di Valoti. Reattivo anche su Felipe, dall'area piccola.VRSALJKO 6,5Un mese dopo, rieccolo a buoni ritmi. A destra è una spina nel fianco della Spal, con baricentro altissimo e cross (anche quello per l'1-0 di Icardi) ben calibrati.SKRINIAR 7Mura un tiro a botta sicura di Valoti, sfiora un gol in attacco. Dietro è la solita roccia.MIRANDA 5La differenza di stazza con Petagna è più che evidente. Lui si arrangia come può e anche con Felipe (fallo da rigore) e Paloschi (dormita sull'1-1).ASAMOAH 5,5Vita dura con Lazzari e una prima frazione a rincorrere e tamponare. Prova a limitare i danni nel prosieguo.VECINO 5,5Rischia un rigore per trattenuta su Djourou. Anche in interdizione si nasconde.BORJA VALERO 5Con Brozovic ko è lui il prescelto per la cabina di regia. Peccato le idee, poche, e i tempi di gioco, da slow-motion (32' st Lautaro 6: guizzante e utile nel finale).KEITA 5,5Nuova chance da titolare e questa volta da esterno, il suo ruolo. Mette il piede nell'azione dell'1-0, ma nega il raddoppio al capitano servendolo in ritardo alla mezzora. (22' st Politano 5,5: egoista, con Lautaro libero a centro area).NAINGGOLAN 6Partenza sprint, con strappi e progressioni palla al piede. Si spegne cammin facendo.PERISIC 6,5Un'imbucata per Icardi e due buoni cross pronti via, poi un'ora d'anonimato fino all'assist del 2-1 per Icardi.ICARDI 7,5Altri due gol, il primo di testa con la compartecipazione di Djourou, il secondo tutto suo, con un destro a giro sul secondo palo ben assistito da Perisic. Ufficialmente on fire (36' st Gagliardini ng).SPALLETTI 6,5Soffre, ma centra la quarta vittoria consecutiva in campionato dosando uomini ed energie e confermandosi in terza piazza.