Handa, miracoli inutili. Gagliardini flop

HANDANOVIC 7,5Prima una presa in due tempi su Luis Alberto. Poi 3 interventi da bollino rosso su Immobile, Leiva e Milinkovic. E altri 2 da campionissimo su Caicedo e Immobile,.D'AMBROSIO 5Tiene a bada Lulic e Luis Alberto senza rischiare. Ma non chiude su Immobile, concedendo metri e tempi di battuta per lo 0-1.MIRANDA 5,5Una dormitina su Immobile, poi tanta esperienza e un'ottima scelta di tempo in chiusura, prima del buco su Caicedo.SKRINIAR 6,5A volte si fida troppo del suo senso d'anticipo, concedendo più di un piazzato ad alto rischio. Ma dietro è un baluardo.ASAMOAH 5Fa pari e patta con Marusic, rischiando poco dietro ma producendo anche meno davanti. Nel finale espulso e condonato in un amen.GAGLIARDINI 4,5Compassato, spesso e volentieri in ritardo e impreciso negli appoggi. La sua è una gara a rincorrere. In apnea (1' st Vecino 6,5: più sul pezzo e nel vivo del gioco rispetto all'orobico Vicino all'1-0 di testa).BROZOVIC 5,5Corre ovunque, ma senza costrutto. In regia, si limita al compitino andando il più delle volte in orizzontale.JOAO MARIO 6Peccato che le ripartenze passino spesso dai suoi piedi. La tecnica non gli manca, a latitare è la quantità di corsa, ma nel complesso positivo (36' st Lautaro 5 Ha una palla d'oro, la spreca).POLITANO 5,5Buoni spunti e tanta verve in fascia, ma anche svariati errori arrivati al dunque (1' sts Cedric 5,5: corresponsabile sullo 0-1).ICARDI 5,5Con Acerbi è vita dura, durissima. Mai nel vivo del gioco. Realizza il penalty che porta l'Inter ai rigori.CANDREVA 4,5Prima a sinistra, ma senza cross e spunti degni di nota. Poi a destra con gli stessi risultati. E un gollonzo sbagliato da due passi dalla porta (1' sts Nainggolan ng 4,5).SPALLETTI 5Rischia più del dovuto, agguanta i rigori al 125' e ne paga lo scotto con l'eliminazione.