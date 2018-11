Handa e Brozovic i più utilizzati Lautaro Martinez appena 318'

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Ha giocato sinora poco, è vero, ma quando è sceso in campo ha dimostrato di essere in grado di fare molto bene in un club importante come l'Inter. Via in prestito a gennaio? Nessuna possibilità, e felice in nerazzurro».Parole, a fcinternews, di Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez. Al di là della querelle sul poter giocare, o meno, in coppia con Mauro Icardi, il Toro, recuperi compresi, è sinora stato impiegato da Luciano Spalletti per appena 318 minuti in 7 partite, 5 in campionato più la coppia di match con il Barcellona in Champions. Martinez ha giocato di più solo di Joao Mario, ripescato contro Genoa ed Atalanta.Dall'altra parte della classifica, lasciando perdere il sempre in campo Samir Handanovic (1528 minuti), il più utilizzato è stato Marcelo Brozovic, per un totale di 1350 minuti, sempre recuperi compresi. Il centrocampista croato mancherà però alla ripresa contro il Frosinone (sabato 24 a San Siro) per squalifica, dopo l'espulsione di Bergamo. (M.Sar.)