Hamsik: «Il Napoli? Siamo stati grandi»

Massimo SartiMILANO - «Il sogno scudetto è sfumato». Marek Hamsik non aspetta impossibili pazzie dai risultati e dall'aritmetica nelle ultime due giornate di campionato. Ma la bandiera bianca alzata dal capitano del Napoli vale solo per lo stretto presente, e le parole scritte sul proprio sito ufficiale all'indomani del 2-2 del San Paolo con il Torino sanno di sfida rilanciata alla Juventus: «Abbiamo giocato un ottimo calcio, abbiamo dimostrato di essere forti. Abbiamo una buona base per lottare per lo scudetto nella prossima stagione».Per Hamsik centesimo gol dolceamaro in A, tutti con il Napoli: «È dedicato ai nostri splendidi tifosi, anche se avrei preferito che ci avesse portato i tre punti». Al popolo partenopeo resta solo l'obiettivo del record di punti in A. Furono 86 nel 2017, sono ora 85 a due giornate dal termine. Magra consolazione, dopo aver palpitato a lungo per il tricolore.Un obiettivo cui invece Maurizio Sarri tiene molto in vista della trasferta di Marassi con la Sampdoria e dell'ultimo match interno con il Crotone. Per dare così il proprio commiato al Napoli? Domenica l'allenatore azzurro non ha chiarito le proprie intenzioni per il futuro.L'incontro chiarificatore con Aurelio De Laurentiis dovrebbe tenersi a fine campionato. Il presidente gli ha lanciato nei giorni scorsi qualche frecciatina sulla gestione della rosa, ma vorrebbe tenerlo e rinnovare. Restano su Sarri le voci riguardanti il Chelsea, mentre il vice presidente del Monaco Vadim Vasiyev, parlando a Radio Crc, ha escluso un interesse del club del Principato: «Tutto tirato fuori dalla stampa. Resterà Jardim al 100%».