Hamsik: «Felice di essere rimasto»

Fabrizio PonciroliMILANO - Da possibile partente a certezza del nuovo Napoli di Ancelotti. Hamsik è pronto per la sua 12esima stagione in azzurro: «Andare in Cina mi avrebbe cambiato la vita, non mi nascondo e ho detto che mi sarebbe piaciuto andare, ma sono felice di continuare a vestire questa maglia». Una conferma che passa anche dalle telefonate di Ancelotti: «Mi ha chiamato tante volte mentre ero in Slovacchia e mi ha detto che mi voleva in squadra. Sono contento di questo e anche di essere rimasto. Stiamo lavorando benissimo, sereni». Lo slovacco giocherà alla Jorginho, da regista: «Il nuovo ruolo mi piace, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di giocare in quella zona del campo. Sono contento della nuova posizione».Intanto, sul fronte mercato, il patron De Laurentiis ha fatto il punto della situazione: «Arias (esterno di difesa del PSV, ndr) mi ha dato la disponibilità a venire, ma vale lo stesso anche per le altre cinque alternative. Stiamo valutando una serie di variabili».