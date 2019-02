Hamsik, addio Napoli nelle prossime ore va in Cina

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Ormai siamo ai saluti. Marek Hamsik lascerà Napoli oggi, al massimo domani. Dopo 12 anni e il record assoluto di presenze (520) e di gol (121) con la maglia partenopea. Lo ha confermato lo stesso capitano (ancora pero poco) azzurro ai genitori dei compagni di scuola dei suoi figli, che hanno organizzato un momento di festa per salutare i piccoli Christian e Lucas (ma anche il papà).Il futuro per Hamsik su chiama Cina, con un ricco triennale da 9 milioni a stagione con il Dalian. Al Napoli, per una cessione immediatamente a titolo definitivo, andranno circa 20 milioni di euro in un'unica soluzione. Nell'accordo, secondo quanto trapela, dovrebbe esserci anche un'amichevole tra le due compagini, da tenersi al San Paolo la prossima estate. Marekiaro potrebbe svolgere a Madrid le visite mediche e poi volare in Estremo Oriente settimana prossima. In tanti ambiscono al posto di Hamsik nel 4-4-2 di Ancelotti. Il favorito sembra Fabian Ruiz, ma anche Diawara spera.C'è anche l'ipotesi di un accentramento di Zielinski con la promozione di Verdi a sinistra. Oppure di Insigne, in una formazione sulla carta superoffensiva (come quella del 26 gennaio in campionato con il Milan a San Siro) con Mertens e Milik di punta.