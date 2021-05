Hamilton sempre più cannibale Verstappen sogna poi si arrende

Piergiorgio Bruni

Inarrestabile. Lewis Hamilton non conosce pause e pietà. Pure quest'anno la Spagna diventa terreno di conquista del cannibale britannico, dove si cuce addosso il successo numero 98 in carriera. Un'enormità che va ad aggiungersi alla centesima pole position ottenuta sabato in qualifica.

Alle sue spalle, dopo una giornata tutta sogni e speranze, arricchita da un bellissimo sorpasso alla partenza, si piazza Max Verstappen con la Red Bull mentre Valtteri Bottas, con l'altra Mercedes, chiude il podio del Montmeló. Non male il pomeriggio delle Ferrari: quarto Leclerc, settimo Sainz Jr. Segno che il lavoro, durissimo all'interno del team, piano piano sta pagando. E la conferma arriva direttamente da Leclerc, sereno e fiducioso per l'immediato futuro: «Abbiamo fatto una bella gara spiega il monegasco la strategia è stata buona, non abbiamo commesso errori e la vettura è andata bene. Il podio? C'ho provato e sperato tantissimo, mi sarebbe piaciuto, andrà meglio la prossima volta». Che sarà tra 2 settimane a Montecarlo: «Sicuramente conclude il predestinato' siamo in una situazione migliore rispetto allo scorso anno, ma quando le auto saranno pronte e settate per Monaco, il duo Mercedes-Red Bull resteranno superiori a noi».

Non completamente soddisfatto, invece, il compagno di squadra Sainz Jr.: «La partenza non è stata tra le migliori racconta lo spagnolo non so che cosa sia accaduto. Avevamo un passo estremamente buono, la SF21 si guidava bene e, anche a livello di pneumatici, la risposta è stata ottimale. Per questo non sono soddisfatto del settimo posto». Risoluto e battagliero in ottica prossimo appuntamento, il team principal del Cavallino: «La macchina si sta comportando bene chiarisce Mattia Binotto ma a Monaco sono soprattutto i driver a fare la differenza».

