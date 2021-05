Hakimi & Young in coro: «Grandi grazie a Conte»

Alessio Agnelli

Hakimi, freccia scudetto nel segno di Conte. Il tecnico salentino se ne innamorò a prima vista e a proprie spese, nella fase a gironi della Champions 2019, cedendo il passo e la qualificazione agli ottavi di finale al Borussia Dortmund del 23enne marocchino, decisivo con 2 reti in Germania. Un anno fa, di questi tempi, l'affondo di Marotta & Ausilio su mandato di Antonio Conte, che si spese in prima persona con sms e messaggi Whatsapp, pur di non doverlo affrontare di nuovo. Tutto il resto è storia recente, con l'Inter campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia.

E con Achraf Hakimi fra i protagonisti indiscussi dell'inarrestabile cavalcata tricolore della Banda Conte, esattamente come profetizzato dall'ex ct («Dai, vieni da noi: ti faccio crescere e mi aiuti a vincere») prima della firma dell'ex Real. I numeri dicono 7 gol e 6 passaggi vincenti alla prima stagione in Italia. E «sono molto orgoglioso - ha sottolineato il classe '98 di Madrid a Onda Cero -. L'Inter ha creato un grande progetto per vincere questo campionato e mi inorgoglisce aver potuto aiutare la squadra a fare la storia del club. Conte? Un allenatore esigente, che lavora molto sulla tattica. Mi ha messo sotto difensivamente e questo lo apprezzo molto, perché sono migliorato grazie a lui».

Se per Hakimi è solo l'inizio, chiusura (è in scadenza a giugno, probabile un ritorno in Premier) col botto per Ashley Young: «Vincere la Premier è bello, ma andare in un nuovo campionato e trionfare anche lì è semplicemente incredibile». L'inglese e il marocchino ieri si sono ritrovati ad Appiano, per la ripresa degli allenamenti. Presente anche Steven Zhang, per congratularsi («Avete scritto un'incredibile pagina di storia dell'Inter») con tecnico e squadra.

