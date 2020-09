Hakimi, idee chiare: «Sono un lottatore e voglio lo scudetto»

Alessio Agnelli

All'Inter per vincere lo scudetto. «Lotteremo per questo, è un dovere. E lo spirito di Conte è una garanzia». Di successi o, quantomeno, di una vis pugnandi assicurata 365 giorni l'anno, per non lasciare nulla d'intentato nella corsa al titolo. Anche Achraf Hakimi non ci ha messo molto a comprendere e far suo il Conte-pensiero e, dai canali social dell'Inter, è partito subito all'attacco, come mi piace fare in campo, puntando dritto al bersaglio grosso, lo scudetto, perché sono qui per vincerlo - ha proseguito il 21enne marocchino in chat -. Non si vince da tanti anni ed è questo l'obiettivo principale, insieme a far bene in Champions. Nonostante ci fossero diverse squadre (su tutte Bayern e City, ndr) che mi volevano, ho scelto l'Inter per la sua storia e per il modo in cui gioca la squadra, che credo possa avvantaggiarmi, visto che mi piace molto l'allenatore. Ripeto, lotteremo per vincere il titolo, poi vedremo cosa succederà nel corso della stagione, ma abbiamo tecnico, squadra e rosa per potercela fare. Ci proveremo. Immediato anche il feeling con Antonio Conte, determinante nella sua scelta, perché è un tecnico che allena con il mio stesso stile - ha sottolineato Hakimi, esploso nel 3-5-2 del Dortmund -. Conte è un grande allenatore, con uno spirito competitivo e tanta passione per il calcio che trasmette a squadra e tifosi. Il suo spirito è una motivazione, ti fa stare vivo dentro la gara. Quindi un avviso al Milan per il derby del 17 ottobre: Puntiamo a vincere: vogliamo che Milano sia tutta nerazzurra. E i soliti pour parler tra idoli del passato (Marcelo, per caratteristiche e modo d'essere, mi rivedo molto in lui, ed Eto'o, un punto di riferimento, anche se non giocava nel mio ruolo, perché ha fatto la storia nel calcio) e termini di paragone nel presente. Io nuovo Maicon? La verità è che lui era un giocatore impressionante, con un fisico incredibile. Io spero di continuare sulla sua strada - ha concluso Hakimi - e creare la mia leggenda nel club. L'anno scorso ho segnato due gol all'Inter, ora voglio regalarle dei titoli. Sul fronte mercato, quasi in dirittura d'arrivo la risoluzione Vidal-Barcellona, con il cileno in procinto di volare a Milano per le visite con l'Inter. Per Godin forte interesse del Rennes.

