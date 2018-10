Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha tentato di negare tutto, ma le telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria di Monza lo hanno fregato. È stato individuato l'uomo che mercoledì sera ha spruzzato lo spray al peperoncino che ha scatenato l'allarme: dieci pendolari hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà di respirazione. Due persone sono state trasportate in ospedale. Il traffico ferroviario è rimasto sospeso per 30 minuti.L'autore dl gesto è un richiedente asilo di 21 anni, originario del Gambia. Gli agenti lo hanno riconosciuto grazie all'identikit fornito dai passanti e da alcuni dei pendolari rimasti intossicati. Il giovane è stato visto insieme ad altri africani che, secondo i testimoni, mentre i vigili del fuoco chiudevano l'area e la polizia stava cercando di capire cosa fosse accaduto, ridevano osservando le persone tossire e lamentarsi. Poi si sarebbe allontanato per gettare lo spray in un cestino, dove è stato recuperato dagli agenti. Fermato poco più tardi in piazza Castello, ai poliziotti ha detto di essere stato aggredito da un magrebino con la bomboletta di spray al peperoncino ma le immagini delle telecamere l'hanno smentito: lo hanno inquadrato mentre sfilava qualcosa dal giaccone e la buttava nel cestino. È stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio, lancio di oggetti pericolosi e porto di oggetti atti all'offesa.(G.Obe.)riproduzione riservata ®