Ha riportato una prognosi di 40 giorni la donna di 44 anni picchiata dal compagno durante l'ennesimo accesso di ira dovuto alla sua gelosia. L'uomo, pregiudicato, 47 anni, già nel 2012 è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale consumati su un'altra fidanzata.

Ieri gli investigatori della Squadra mobile gli hanno notificato un'ordinanza di custodia con le nuove accuse di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni gravi. La 44enne lo aveva denunciato poco meno di un anno fa, a ottobre aveva ottenuto un allontanamento da casa, ma a maggio, a seguito della nascita del loro bambino, ha provato a riannodare i fili della relazione. Ancora una volta, però, sono ricominciate le violenze. L'uomo l'ha chiusa a chiave in casa e l'ha picchiata provocandole ferite gravi. Le ha anche preso il cellulare, isolandola per una notte. L'indomani la figlia 14enne della donna (avuta durante un'altra relazione), non avendo notizie della madre si è precipitata all'appartamento in zona Comasina e l'ha liberata approfittando dell'assenza del sequestratore. (S.Gar.)

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

