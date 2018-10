Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha palpeggiato una ragazza di 14 anni sull'autobus della linea 90 ma in virtù della sua fedina penale pulita, del permesso di soggiorno regolare e dello stabile lavoro in una impresa di pulizia, l'indiano di 61 anni è stato rimesso in libertà senza alcuna misura cautelare. Neppure gli arresti domiciliari. È accaduto il 16 ottobre, ma la vicenda è emersa solo ieri dopo che il gip ha convalidato l'arresto. E nel contempo rimandato a casa l'indiano.Alle 15,30 di quel giorno due agenti della Polmetro lo hanno notato a bordo del filobus della linea 91, all'altezza della fermata di Romolo: si aggirava tra i passeggeri come in cerca di qualcosa, tanto da sembrare un borseggiatore. In realtà stava puntando a una preda da molestare. Si è prima diretto verso una ragazzina che ha potuto solo sfiorare da dietro prima che lei scendesse, poi ha cambiato obiettivo, ma anche stavolta l'approccio è fallito a causa del grosso zaino che la studentessa minorenne aveva sulle spalle. A quel punto è sceso anche lui, ha aspettato qualche minuto e ha seguito la 14enne sul mezzo della 90 nella direzione opposta. Gli agenti non gli hanno mai tolto gli occhi di dosso, hanno visto bene il momento in cui si è strusciato contro l'adolescente, che si è spaventata ed è scappata appena le porte si sono aperte. È sceso anche lui, e a quel punto i poliziotti lo hanno arrestato. Ora è libero: solo in caso di reiterazione del reato finirà in carcere.(S.Gar.)riproduzione riservata ®