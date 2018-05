Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha fatto il giro del web il video postato sabato dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni, incappato in una rissa tra migranti in piazzale Duca d'Aosta. Davanti a cittadini e turisti allibiti un manipolo di africani - che bivaccano giornate intere davanti alla Stazione Centrale - si sono spintonati in un parapiglia improvviso, con sottofondo di grida e fischi. Le forze dell'ordine che stazionano in pianta stabile sul piazzale sono intervenute ed hanno riportato rapidamente la situazione sotto controllo. Non ci sono stati feriti, ma la polemica è servita. Il tweet di Giorgia Meloni: «Guerriglia tra immigrati alla Stazione Centrale di Milano tra cittadini impauriti e increduli. È questo il famoso modello multiculturale? #TolleranzaZero per chi viene in Italia per delinquere».