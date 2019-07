Ha contribuito anche il Cnr con il suo Istituto di Calcolo e reti ad alte prestazioni, creando un robottino che risponde alle domande dei visitatori e un sistema oleografico interattivo, a Leonardo Da Vinci 3D, fino al 22 settembre alla Fabbrica del Vapore.

Il percorso multimediale comprende l'intera opera di Leonardo, con la riproduzione in scala reale delle sue macchine, ma soprattutto delle sue opere d'arte. Una galleria digitale per scoprire da vicino anche i dettagli dei dipinti, cogliendo i particolari dei paesaggi, l'anatomia dei corpi.

Una sala è interamente dedicata all'Ultima Cena, mentre nella sala immersiva, concepita come una chiesa, il visitatore si trova sommerso dall'arte di Leonardo, in equilibrio tra reale e virtuale, e tra immagini e suoni. «Un linguaggio tecnologico e multimediale capace di restituire la genialità di Leonardo è farne apprezzare la straordinaria attualità», ha sottolineato la vicesindaca Anna Scavuzzo. Alla mostra hanno contribuito anche i Fratelli Alinari con le foto d'epoca sui bombardamenti di Santa Maria delle Grazie, dove si trova il Cenacolo, e la documentazione sul ritrovamento della Gioconda dopo il furto. (G.Pos.)

