Ha chiesto una perizia psichiatrica sull'imputato per suoi problemi psichico-depressivi, la difesa di Cristian Losso, il bancario di 43 anni a processo per aver ucciso con 80 coltellate il 20 luglio 2020, in via Plana, Alves Rabacchi una transessuale ed escort brasiliana. Losso è accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dalle sevizie nell'inchiesta del pm Isidoro Palma. A incastrarlo, fermato quattro giorni dopo il delitto, le telecamere che lo hanno ripreso il giorno in cui è stato scoperto il cadavere: in base ai filmati è entrato due volte nel palazzo dove abitava la vittima. Secondo l'ipotesi investigativa, Losso avrebbe commesso l'omicidio dopo una serata a base di alcol e droga e sarebbe poi tornato nell'appartamento per eliminare le prove. I giudici decideranno all'esito del dibattimento (altre udienze 2, 9 e 15 febbraio).

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

