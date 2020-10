Ha chiesto scusa per lo stupro. Ha patteggiato due anni Paolo Massari, l'ex assessore comunale che il 13 giugno ha aggredito un'imprenditrice nel garage dopo aver trascorso assieme a lei la serata. Due anni con pena sospesa e altri due di trattamento terapeutico, misura prevista dal cosiddetto Codice Rosso, il provvedimento creato per tutelare le vittime dei reati di violenza domestica e di genere attraverso un inasprimento delle pene. Il gup Tiziana Gueli ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dai suoi avvocati concedendo anche un risarcimento di 30mila euro alla vittima. I due avevano trascorso insieme una serata in un locale zona Porta Venezia, poi l'uomo aveva invitato l'amica casa sua e nel box si era consumata la violenza.

L'ex politico della giunta Moratti e giornalista, ora è tornato libero.

Massari avrebbe molestato almeno altre sette donne nei mesi scorsi, ma nessuna ha sporto formalmente denuncia. Come non avevano sporto denuncia la funzionaria del Consolato Norvegese e una impiegata che nel 2010 inviarono una lettera per raccontare quanto avevano subito all'allora sindaco Letizia Moratti, la quale rimosse l'ex assessore dal suo incarico sebbene lui sostenesse di non essere «un molestatore sessuale».

