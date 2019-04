Ha ammesso le sue responsabilità spiegando di non essere mai stata capace di opporsi «alle richieste» avanzate da Severino Antinori e di averne sempre «eseguito gli ordini». È la dichiarazione scritta depositata in appello da Bruna Balduzzi, la segretaria del ginecologo con cui lavorava alla Clinica Matris e con cui ora è a processo per il furto di ovociti.

Nelal sua dichiarazione l'imputata conferma in sostanza l'ipotesi dell'accusa. Bruna Balduzzi ha spiegato alla corte di essersi «resa conto della gravità» delle condotte contestate, di non voler «discolparmi» e di ammettere le sue «responsabilità».

In primo grado il ginecologo romano è stato condannato in primo grado a 7 anni e 2 mesi di carcere per il prelievo forzato di otto ovociti a una giovane infermiera spagnola che l'ha poi denunciato.

