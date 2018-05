Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gustare e bere (bene e con moderazione). In questo fine settimana a Milano c'è solo l'imbarazzo della scelta tra eventi e manifestazioni a tema buon cibo e buon bere.Fino a domenica al The Mall in Porta Nuova, il Taste of Milano (tasteofmilano.it) dove provare i piatti di 12 grandi chef milanesi a prezzi accessibili, tra cocktail, vini e pizze d'autore.I chiostri del Museo Diocesano ospitano Best Wine Stars, con produzioni di 70 cantine, tra degustazioni e masterclass (domani e domenica bestwinestars.com).Al Base di via Bergognone tocca al Wine Days Italy con cantine e prodotti gastronomici (winedaysitaly.it). Sempre fino a domenica in piazza Leonardo da Vinci è invasa da furgoncini, ape car e truck per la seconda edizione di Streeat Food Truck Festival (streeatfoodtruckfestival.com), la festa del cibo di strada di ogni parte d'Italia e non solo, con musica e birre artigianali a profusione.Per gli amanti del gelato, sempre domani e domenica, tutti al Castello Sforzesco con il Gelato Festival (gelatofestival.it). Ospiti 16 gelatieri artigianali italiani, ognuno dei quali proporrà un gusto inedito. In programma anche laboratori per adulti e bambini e la possibilità di essere nella giuria delle gare di maestri gelatieri.(C.Bur.)riproduzione riservata ®