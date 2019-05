Guida ubriaco il pullman di alunni: denunciato

Guidava il pullman di una scolaresca delle medie in gita dalla provincia di Monza verso la Toscana completamente ubriaco. Protagonista un autista di 52 anni, bloccato ieri mattina intorno alle 9 dalla polizia stradale nell'area di parcheggio dell'autostrada del Sole a Fontanellato, in provincia di Parma. L'autista, secondo i primi riscontri, aveva un tasso alcolico nel sangue di 2,4 grammi per litro: per legge quando sono in servizio i conducenti professionali devono risultare con tasso alcolico pari sempre a zero. Ad accorgersi delle condizioni dell'uomo è stato il professore che stava accompagnando 23 ragazzi in gita alle terme di Saturnia, in Toscana. Il docente ha notato che l'autista continuava a portarsi una fiaschetta alla bocca e con il telefonino ha chiamato la polizia. Una pattuglia della stradale di Parma ha fatto fermare l'autobus in un'area di sosta della A1 e sottoposto l'autista all'etilometro. Risultato: patente sospesa e denuncia.

La scolaresca ha invece proseguito il viaggio con un pullman messo a disposizione da un'altra società di trasporto dopo essere stata soccorsa con bevande e snack da personale della società Autostrade.

