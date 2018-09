Guida con telefonino, boom di multe

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòLotta dura agli automobilisti che usano il cellulare alla guida. I vigili danno la caccia ai dipendenti da smartphone che pigiano tasti anche mentre guidano nel traffico, fra un sms, una telefonata senza auricolare, uno sguardo a whatsapp o ai social.Il malcostume è diffuso, come testimonia il boom di multe: l'anno scorso i verbali staccati in 12 mesi sono stati 2700 (161 euro, oltre a cinque punti decurtati dalla patente, 112,50 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni), mentre nel primo semestre di quest'anno sono già 1725, ovvero circa 10 al giorno, con una media di 400 nell'ultimo periodo. L'escalation è merito del servizio ad hoc predisposto dai ghisa motociclisti in borghese: quattro agenti che, in sella a due moto, setacciano le strade dalle 7 alle 20. Senza sirene e divisa non danno nell'occhio e sulle due ruote possono affiancarsi facilmente alle auto, anche quelle in fila ai semafori, per scrutare ciò che accade nell'abitacolo, imponendo l'alt se il guidatore è alle prese con il cellulare. Inutili i maldestri tentativi di farlo scomparire in qualche pertugio e le scuse più banali inventate dagli indisciplinati, dalla mamma anziana al figlio ammalato. La sanzione è assicurata. «Perché usare il cellulare mentre si guida è percepito pericoloso, ma in troppi lo considerano quasi un peccato veniale spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo la distrazione alla guida è una delle prima cause di incidenti. Come amministrazione stiamo lavorando sulla repressione, ma anche su nuove campagne informative». E ancora: «È necessario che si rendano conto che anche solo scrivere un messaggio può costare la vita, propria o altrui», prosegue la Scavuzzo.Ma quanto è pericoloo il telefonino? Secondo le ricerche di Anas e polizia stradale, scrivere un sms è come viaggiare per 300 metri al buio. Connettersi a facebook significa distrarsi per almeno 20 secondi: come attraversare cinque campi ai 100 orari. A occhi chiusi.riproduzione riservata ®