Guasto Trenord, alba di caos

Michela Corna

Mattinata nera quella di ieri per i pendolari Trenord: il traffico ferroviario è andato in sofferenza in tutta la Regione, con ritardi arrivati fino a 40 minuti e che hanno interessato decine di linee.

Disagi iniziati presto, proprio quando i viaggiatori prendono d'assalto i convogli per andare al lavoro. I treni hanno cominciato ad accumulare ritardi già alle sei del mattino. Il sito di Trenord ha chiarito: «Possibili ritardi fino a 40 minuti e limitazioni a causa di un guasto ai sistemi informatici che regolano l'andamento della circolazione e la stampa dei documenti necessari all'effettuazione del treno. I tecnici sono al lavoro. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione».

I pendolari hanno sfogato sui social rabbia e frustrazione per l'ennesimo disservizio. «No! Ancora una volta. Quante ore buttate via sui treni in ritardo, così non po' andare avanti» il tenore dei messaggi, escludendo la valanga di frasi più colorite. «Il sistema è andato in tilt all'alba, intorno alle 6», denunciano su Facebook i comitati pendolari. Alle 7,17, poi, l'avviso dall'azienda: «Il problema è stato risolto». La circolazione è tornata gradualmente alla normalità. Ma per migliaia di persone ha significato perdere una mattinata di lavoro. «Il periodo è particolarmente negativo, da giugno in poi», scrivono i comitati. E chiedono «alla Regione e alla stessa Trenord di intervenire». La rabbia si aggiunge alla rabbia per i ripetuti disservizi, i treni lumaca, oltre alle corse cancellate e le carrozze piene e le persone stipate e stanche già dalle prime ore del giorno. Non ultimo, gli aumenti scattati di fatto il 1° ottobre dopo l'abolizione dei ticket e degli abbonamenti solo treno, sostituiti dagli integrati che sono più costosi, ma inutili per chi non utilizza, insieme al treno, anche i mezzi pubblici Atm. E il Codacons appoggia la protesta corale, diffidando Trenord e rilanciando l'iniziativa Sos pendolari: è possibile segnalare all'associazione le inadempienze all'indirizzo mail info@codaconslombardia.it.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

