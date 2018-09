Guardie giurate in metrò Stretta Atm sui furbetti

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòAnche le guardie giurate saranno schierate a caccia dei furbetti che non pagano il biglietto Atm.Arriveranno nei prossimi giorni ai tornelli della metropolitana: verranno schierate, insieme ai controllori, agli ingressi per impedi di entrare senza ticket. L'azienda promette battaglia agli evasori con la formula delle squadre miste che si piazzeranno ai tornelli ogni mattina e ogni pomeriggio e saranno itineranti per coprire le quattro linea del metrò. Dall'azienda che gestisce il trasporto pubblico si spiega che «non è solo un modo per scovare i furbetti, ma anche un'iniziativa per rendere le stazioni un luogo più sicuro».Due milioni e mezzo i passeggeri controllati nel 2018, con un aumento delle multe pari al 34,5%. E con gli evasori diminuiti del 13%. Altra novità in arrivo sono le porte anti-furbi che impediranno il salto del tornello, perché i varchi saranno alti 1,80 metri. Le barriere insormontabili compariranno dalla primavera-estate del 2019 dalle stazioni pilota di Porta Genova, Duomo M1 e Cadorna M1 e M2, che sono molto frequentate. Non solo novità, ma anche conferme, come i cosiddetti mercoledì da leoni: un giorno alla settimana con un'intera linea, a rotazione, battuta dai controllori. Bene i controlli, ma la sicurezza? La domanda viene sollevata dall'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «Sui mezzi continuano a succedere episodi di violenza dato che i controllori e gli autisti, ogni giorno, sono minacciati e picchiati. E, di notte, nessun milanese avrebbe il coraggio di salire sulle linee 91-90, 95, 56 e sugli autobus sostitutivi della metro».Per De Corato «la situazione deve far riflettere». Inoltre chiede ad Atm «quanti sono gli immigrati fermati senza biglietto e quanti di loro alla fine hanno pagato la multa e quanti, invece, gli italiani».