Guarda con decisione a Oriente, la trentaduesima edizione del festival MilanOltre che si conferma appuntamento imprescindibileper chi ama la danza contemporanea. Nel ricco cartellone (fino 14 ottobre), colpisce il focus dedicato alla compagnia coreana Laboratory Dance Project e ai suoi formidabili performer con quattro spettacoli: il caleidoscopio adrenalinico di Look Look (oggi), l'euforia acrobatica di No Comment (28, 1 e 2), la ritualità di Bow (29 e 30), il conflitto tra libertà e dittatura di No Film (1 e 2). Da Seoul a Pechino con la Beijing Modern Dance Company che presenta Jue Aware, confronto tra una madre e una figlia in scena e nella vita (5), mentre dal Canada torna l'iconica Louise Lecavalier con il sorprendente solo I is memory (oggi e 29). Non da meno il fronte italiano, dove brilla una danzatrice dal segno preciso e originalissimo come Simona Bertozzi, approccio intellettuale e grande generosità fisica, attesa con And it burns burns burns (13) e Anatomia (14). Da non perdere Adriana Borriello che in Duo Goldberg sigla un'incandescente collaborazione con Gilda Buttà, pianista di Ennio Morricone (14). E se il siciliano Roberto Zappalà firma una trionfale riscrittura coreografica della più celebre delle sinfonie di Beethoven, La nona /Dal caos il corpo (9), il giovane Diego Tortelli rende omaggio a Garcia Lorca con Lorca sono tutti in cui esplora il mistero della morte del poeta spagnolo (12).Fino al 14 ottobre. Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33. Biglietti 28/10 euro.(O.Bat.)riproduzione riservata ®