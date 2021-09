Grigliata, ma non solo. Ossessione per il rumore dell'acqua nelle tubature: anche questo era motivo di astio fra i due vicini di casa, un'escalation di nervosismo che ha portato mercoledì pomeriggio all'omicidio avvenuto in via Ovada 3, alla Barona. Rocco Sallicandro, 72 anni, incensurato, ha ucciso con due colpi di pistola al petto Francesco Spadone, pluripregiudicato di 34 anni.

È quanto ha scritto nel provvedimento di fermo il procuratore Gianluca Prisco nel fermo di Sallicandro. Il pensionato, incensurato, in casa aveva 3 pistole detenute regolarmente, però possedeva anche dentro l'appartamento sagome di cartone contro cui si esercitava con le armi, usandole quindi in modo improprio. Davanti al magistrato si è detto dispiaciuto per la tragedia. A sua giustificazione ha spiegato che era esasperato dagli insulti di Spadone, che lo minacciava anche di fargli occupare la casa da amici stranieri. Inoltre, ci sarebbe appunto anche il rumore dell'acqua anche se non è chiaro se fosse la sua a dar fastidio agli Spadone o viceversa. L'arma, una 9x21 che risulta essere l'ultima in ordine di tempo denunciata da Sallicandro, è stata recuperata in uno stanzino del cortile.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

