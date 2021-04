Greta Posca

Voci, un pianoforte e un repertorio che mix classica, lirica e le più celebri canzoni italiane dagli anni Trenta ai Cinquanta. Loro sono gli Italian Harmonists, artisti provenienti dal coro del Teatro alla Scala, protagonisti del concerto Un originale percorso musicale domani in diretta streaming allo Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro per la rassegna Armonie&Suoni. Si comincia con brani di Rossini e Verdi, seguiti da Brahms, dalla musica romantica e moderna, fino ad alcune tra le più note canzoni italiane che hanno fatto la storia della radio degli anni Trenta e Cinquanta.

Nata da un'idea del tenore Andrea Semeraro, la formazione si ispira all'ensemble tedesco dei Comedian Harmonists, uno dei gruppi musicali di maggior successo in Europa prima della seconda guerra mondiale, costretto dalle leggi razziali a interrompere l'attività artistica e a separarsi per sempre.

Lo spettacolo sarà visibile gratis su www.nohma.org a partire da mercoledì 14 aprile alle ore 21.

