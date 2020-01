Greta Posca

Voce come velluto, voce jazz. Oggi e domani al Blue Note approdano i Manhattan Transfer. Carriera iniziata nel lontano 1969 grazie al produttore e cantante Tim Hauser, cui poi si aggiunsero Cheryl Bentyne, Janis Siegel e Alan Paul, il loro nome deriva dal romanzo di Dos Passos. La band prima ripropone classici jazz degli anni 40, poi diventa famosa grazie all'originale riadattamento del brano Birdland. Nel corso degli anni 80 conquista un premio dopo l'altro e si impone come gruppo vocale per eccellenza, spaziando dal jazz al pop (il disco Vocalese del 1985 fu candidato a 12 Grammy, primato superato solo da Thriller di Michael Jackson). Dopo tutti questi anni, e dopo la morte nel 2014 di tim Hauser sostituito da Triss Curless, il gruppo continua a affascinare.

Il 17 e 18 gennaio. Blue Note. Via Borsieri, 37. Ore 21 e 23.30. Biglietti 70-60 euro.

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA