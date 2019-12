Greta Posca

Viaggio alla scoperta del genio di Leonardo da Vinci in 170 opere e 39 installazioni multimediali. Aprono al Museo nazionale della Scienza e Tecnologia le Nuove gallerie Leonardo, esposizione permanente dedicata al genio toscano che fu ingegnere, umanista, indagatore della natura e che a Milano soggiornò per 17 anni. La mostra, curata da Claudio Giorgione e a cui ha collaborato anche Pietro Marani, professore di storia dell'arte al Politecnico, è la coda delle celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo.

I visitatori si confrontano con 70 modelli e plastici storici, 33 naturalità, 18 volumi antichi, 17 calchi, 14 affreschi e dipinti, 6 manufatti antichi, 13 facsimili storici, 39 installazioni multimediali guidati cronologicamente e per temi.

«Il modo più importante a livello internazionale per chiudere le celebrazioni su Leonardo», ha commentato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini che ha inaugurato la mostra.

Di Leonardo si possono ammirare tutte le sue invenzioni, la sua arte, la sua genialità. Si va dalla formazione nella bottega del Verrocchio, al disegno come metodo di indagine, ai progetti di ingegneria militare, agli studi sul volo, fino all'osservazione delle vie d'acqua lombarde e all'influenza sulla pittura lombarda. La collaborazione con l'architetto scenografo franco-svizzero Francois Confino ha permesso di calare il visitatore nel mondo del Rinascimento e stupirlo con installazioni suggestive. In mostra anche importanti prestiti della Pinacoteca di Brera, 12 affreschi, oltre all'imponente affresco dell'Ultima Cena opera del Fiammenghino, appartenente alla Città metropolitana di Milano.

Per il direttore generale del Museo Fiorenzo Galli è la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo: «Un traguardo di cui siamo orgogliosi».

Via San Vittore, 21. Orari 9.30-17; sab e festivi fino alle 18.30. Biglietti 10-7,50 euro.

