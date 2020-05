Greta Posca

Una visita alla Scala come e meglio che dal vivo. Salire sul palco come una stella dell'opera, percorrere corridoi segreti, sbirciare il palco reale, curiosare i raffinati costumi indossati da Maria Callas. Il Teatro alla Scala mette online i suoi tesori più preziosi su Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/project/la-scala-theatre per raggiungere a casa il pubblico di tutto il mondo. E nei giorni del lockdown 92 artisti fra cui 6 solisti, 26 coristi e 60 strumentisti, provenienti da cinque Paesi, hanno creato la prima performance operistica della Scala eseguita in quarantena: un concertato dal Simon Boccanegra di Verdi.

«La Scala è uno dei più grandi teatri lirici, è un brand. Questo teatro nel corso di 250 anni ha costruito un archivio meraviglioso con tante immagini e ricordi, costumi. Tutta la nostra squadra ha messo su questo sito più di 240 mila foto, 1.200 immagini che vengono dal museo, 16 mila documenti musicali. Questo progetto meraviglioso è pericoloso solo per un punto: si possono passare le notti a navigare ed è un grande piacere. Anch'io ho imparato tante cose che non sapevo», ha detto il sovrintendente del teatro, Dominique Meyer. «Questo progetto ha dunque un significato enorme: le porte virtuali del Teatro alla Scala si aprono al mondo in attesa che riaprano quelle fisiche»

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA