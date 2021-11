Greta Posca

Una serata con gli amici in un locale, l'invito a dormire a casa di una amica e del suo fidanzato, l'ombra di una molestia pesante.

È ai domiciliari il giovane chef de rang (in gergo colui che ha il compito di ricevere la clientela e assicurare un servizio ottimale in una zona della sala) di 25 anni, che lavora in un ristorante stellato in pieno centro, accusato di violenza sessuale per molestie verso una coetanea che, assieme al fidanzato, lo ha ospitato a dormire nel loro appartamento venerdì scorso.

A disporre i domiciliari è stata il giudice per le indagini preliminari Teresa De Pascale, che ha accolto la richiesta del pm Paolo Filippini, titolare dell'inchiesta, dopo aver convalidato l'arresto. Il professionista è stato arrestato all'alba di venerdì e domenica è stato interrogato dal giudice, davanti al quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nell'immediatezza dei fatti contestati, invece, l'uomo avrebbe reso dichiarazioni spontanee agli investigatori dando una versione confusa e molto diversa da quella della vittima e del suo fidanzato.

Da una prima ricostruzione dei fatti, lo chef de rang dopo il lavoro era andato con gli amici in un locale dove tutti avrebbero bevuto e festeggiato. Alle 4 la comitiva si sarebbe sciolta per far ritorno a casa ma il giovane si era sdraiato per strada per dormire. A quel punto la vittima e il fidanzato lo gli avrebbero offerto ospitalità, accomodandolo nel divano. L'uomo però, poco dopo, si sarebbe infilato nel letto dei due e avrebbe cominciato a molestare lei. La donna ha cominciato a gridare, svegliando il compagno, il quale, prima di dare l'allarme, ha preso a pugni il 25enne, che è poi fuggito semi svestito in una palazzina vicina dove è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.

Si attende che l'uomo faccia mente locale su quanto è accaduto e si faccia interrogare di nuovo.

