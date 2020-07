Greta Posca

Una media di un incidente e mezzo al giorno con feriti in meno di due mesi. Adesso i monopattini cominciano a fare paura. Sono stati infatti 74 gli incidenti avvenuti con la pedana elettrica in città in cui sono intervenuti i soccorritori dell'Areu.

A chiedere e ottenere i dati è stato l'assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia Riccardo De Corato. «Quasi tutti gli incidenti nella nostra regione, secondo i dati forniti da Areu, si concentrano su Milano. Nel capoluogo lombardo, dal 5 giugno a oggi, sono 74 gli interventi registrati dall'Areu (Azienda regionale per l'emergenza e urgenza) per incidenti stradali riguardanti i monopattini elettrici. Sono numeri - osserva - che mettono i brividi e dovrebbero far riflettere».

Gli incidenti più gravi sono stati a Lainate il 25 giugno quando due quindicenni su un monopattino finirono contro un'auto e una fu ricoverata in rianimazione, e il 17 luglio quando in via Brega a Milano una donna di 31 anni non diede la precedenza a un furgone finendo anche lei il terapia intensiva. Fino all'incidente di ieri dove un ragazzo è vivo per miracolo dopo esser stato travolto sulle strisce, ripreso dalla web cam di un taxi. «Ormai acclarato che l'utilizzo del monopattino elettrico senza le dovute protezioni è molto pericoloso», dice De Corato. «Presenterò in Giunta una proposta di legge parlamentare per modificare il Codice della Strada. È necessario, infatti, regolamentare con misure più stringenti l'utilizzo dei monopattini, sia a tutela di chi li guida, sia di pedoni e automobilisti».

