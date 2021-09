Greta Posca

Una bottiglia sul balcone, un rifiuto o un pezzo di carta, l'effetto lente sul vetro che aumenta a dismisura il calore dei raggi solari. E l'incendio prende vita.

È una delle ipotesi degli inquirenti che lavorano «per esclusione» sulle cause del maxi rogo della Torre dei Moro che il 29 agosto ha mandato in fumo il grattacielo di 18 piani in via Antonini lasciando senza casa 70 famiglie.

Nelle indagini dell'inchiesta per disastro colposo, condotte dai pompieri e dalla squadra di polizia giudiziaria del dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, si ha la certezza che il maxi rogo si è originato in un appartamento al 15esimo piano e molto probabilmente sul balcone. È stata esclusa l'ipotesi di un cortocircuito, dato che il proprietario dell'abitazione e suo figlio, che viveva lì, hanno messo a verbale che la corrente elettrica era staccata (conferma che sarebbe arrivata dall'analisi sui consumi), così come il custode. Non ci sono certezze, ma l'effetto lente è un'ipotesi che viene presa in considerazione.

Nel frattempo, alcuni legali hanno depositato le nomine per le «persone offese», ovvero i condomini che vivevano nella Torre.

Gli inquirenti dovranno anche ascoltare i responsabili della Moro Real Estate, che ha realizzato la Torre, e dell'azienda che ha realizzato il rivestimento esterno, che sarebbe spagnola.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA