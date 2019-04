Greta Posca

Un'ora di tempo per risolvere gli enigmi e aprire la porta.

È la sfida per appassionati di gialli, di misteri anglosassoni e di quiz di intelligenza lanciata dalla casa editrice Neri Pozza e The Impossible Society con la temporary escape room di Porta Ticinese. Il gioco letterario si basa sulla trama del romanzo Le sette morti di Evelyn Hardcastle (Neri Pozza), il giallo dell'inglese Stuart Turton, acclamato in patria dove è campione di vendite e da meno di un mese nelle librerie italiane. Un invito a un ballo, una serata raffinata e divertente. E poi un omicidio: chi ha ucciso la giovane e bella Evelyn Hardcastle? Nella stanza dove ci si ritrova rinchiusi (da tre a sette partecipanti) ci sono specchi, librerie, quadri, foto, bauli bloccati da lucchetti a combinazione. Ognuno di questi pezzi d'arredo contiene ovviamente un enigma da risolvere insieme per riuscire a uscire. Una sorta di videogame reale, dove misurare la propria abilità di detective.

