Greta Posca

Un altro caso sospetto a Bergamo da aggiungere forse al terribile curriculum di Omar Confalonieri, l'agente immobiliare di 48 anni arrestato un mese fa aver narcotizzato una coppia con benzodiazepine per poi abusare per ora della donna.

Le magistrate titolari dell'inchiesta, Alessia Menegazzo e il procuratore aggiunto Letizia Mannella, ieri hanno chiesto ai colleghi bergamaschi gli atti del procedimento già archiviato.

Si punta ad accertare possibili altre vittime, in particolare tra le clienti dell'agente immobiliare, «professione che - si legge nell'ordinanza che lo ha portato in cella - gli consente di costruire un'ampia rete di contatti con numerose donne e di avere nella sua disponibilità molteplici appartamenti e locali» dove poterle «condurre con l'inganno (...) e qui narcotizzarle e abusare di loro».

Si scava nel suo passato, negli appuntamenti e nei contatti per capire quante altre ragazze siano forse cadute nella sua rete. Due di loro si sono già fatte avanti e, tra l'altro, di una ventenne, figlia di una sua conoscente, si parla già nell'ordinanza: avrebbe bevuto una tisana a casa del 48enne e da quel momento non ricordava più nulla. Intanto, dall'ordinanza emerge altro orrore. A partire da quel maledetto cocktail. Che lui fosse strano la coppia lo aveva capito tant'è che sperava che «quell'aperitivo finisse quanto prima», perché avevano «notato che Confalonieri era molto strano». Era nervoso «fumava e sembrava che avesse già bevuto o assunto qualche sostanza», hanno raccontato anche alcuni testimoni. Le telecamere del bar hanno immortalato anche il suo gesto mentre inietta con una siringa la benzodiazepina nei due cocktail, andandoli lui a prendere i drink direttamente al bancone e irritando i gestori. A casa della coppia l'incubo senza fine per più di sei ore con la bimba lasciata sola. Tra l'altro, la donna venne portata, poi, da Confalonieri anche a casa sua.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:01

