Greta Posca

Un abisso di orrore in pochi giga di memoria: è quello che si è spalancato davanti agli occhi degli agenti del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia: donne e uomini della polizia postale che frugano nei meandri del web a caccia di predatori di bambini. E si sono imbattuti in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita per lo streaming online: nelle immagini un uomo abusava di una bimba di meno di un anno. Un neonato. Le rapide indagini hanno dato un nome all'orco: è il nonno, a cui la madre della neonata faceva accudire la piccola quando era via.

Dopo la scoperta del video, la Postale ha avviato le attività di congelamento del contenuto multimediale ed ha avviato un pedinamento digitale dei movimenti dell'orco. Gli agenti sono così giunti alla conferma che ad abusare della piccola era il nonno materno, un uomo di 53 anni. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato, oltre a 20 video che documentavano gli abusi, decine di migliaia di file pedopornografici con altri minori piccolissimi.

La Procura di Milano, «considerata l'estrema gravità dei fatti, gli univoci elementi di colpevolezza raccolti e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato», in tempi brevi ha chiesto e ottenuto dal gip l'arresto dell'uomo.

La dirigente della Polizia postale di Milano, Tiziana Liguori, non nasconde le difficoltà in termini di stress, dal punto di vista umano, degli invstigatori che si occupano di queste terribili vicende: «Abbiamo un sostegno psicologico che prevede linee guida ben precise - racconta - dover visionare certe immagini comporta un enorme sforzo dal quel punto di vista. Ma quando si riesce a individuare il responsabile di reati così aberranti e a interrompere sofferenze così atroci per una bambina e la sua famiglia, la soddisfazione compensa tutta la fatica affrontata».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

