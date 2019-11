Greta Posca

Ultimo fuoco Leonardo. Apre oggi al Poldi Pezzoli l'ultimo grande evento che celebra a Milano il cinquecentenario della morte dell'artista. È l'esposizione dedicata alla Madonna Litta, opera attribuita a Leonardo da Vinci che l'Ermitage di San Pietroburgo acquistò dal milanese duca Antonio Litta Visconti Arese nel 1865. Leonardo e la Madonna Litta è l'esposizione inserita nel palinsesto per i 500 anni dalla morte del genio, che a Milano visse vent'anni, firmando oltre a capolavori come L'ultima cena anche importanti opere idrauliche, ingegneristiche e militari.

L'arrivo del capolavoro dalla Russia, a trent'anni dall'ultima volta, è stato reso possibile grazie a uno scambio (il Poldi ha prestato a San Pietroburgo San Nicola di Tolentino di Piero Della Francesca) e all'impegno della fondazione Bracco, che ha sostenuto indagini diagnostiche sulle opere e supportato l'esposizione, con Comune e Regione.

L'eccezionalità della mostra è data dal fatto che la Madonna ha lasciato l'Ermitage solo sei volte, ma anche alle opere a cui è stata accostata. L'attribuzione a Leonardo è controversa, c'è infatti chi la ritiene opera dell'allievo Giovanni Boltraffio. E proprio con il capolavoro di Boltraffio posseduto dal Museo Poldi Pezzoli, la Madonna della rosa, e con altre opere sue e di altri suoi allievi (tra i quali Marco d'Oggiono), il capolavoro dell'Ermitage sarà messo in dialogo.

Dal 7 novembre al 10 febbraio. Via Manzoni, 12. Ore 10-18; chiuso mar. Biglietto 14-10 euro

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

