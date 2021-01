Greta Posca

Tutti in casa, ma a respirare spesso aria malata. Nonostante il lungo periodo di lockdown, lo smog nel cielo lombardo non è sparito. Lo ha spiegato ieri il presidente Stefano Cecchin di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) enunciando i dati 2020 a Palazzo Lombardia con l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo. Emerge che, per il terzo anno consecutivo, «nel 2020 «la Lombardia ha rispettato i limiti per quanto il valore del limite medio annuo 40 µg/m³ per il Pm10», ha spiegato Cattaneo. «I dati sono comunque sorprendenti perché il lockdown, con il conseguente blocco del traffico, non ha portato a una significativa diminuzione dei giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m3)». Meglio invece per il biossido di azoto (NO2), nettamente calato per effetto del blocco da pandemia. Per esempio nel 2020 a Milano la media giornaliera di 50 µg/m3 di Pm10 è stata superata 90 volte contro i 72 del 2019; ma in generale tutte hanno sforato tranne Varese, Lecco e Sondrio. E complice anche l'assenza di pioggia a gennaio, febbraio e novembre, ai minimi da 15 anni. «Questo ha creato situazioni particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e in diverse centraline è stato superato il numero dei 35 giorni, sebbene in misura variabile a seconda delle città. Non a caso i superamenti dei valori del Pm10 si sono concentrati soprattutto in questi mesi», ha aggiunto Cattaneo.

I primi giorni di questo 2021 sono invece andati piuttosto bene, soprattutto grazie a buone condizioni atmosferiche, tanto che da inizio anno si è registrato un solo giorno di superamento della soglia, Capodanno.

La Regione ha annunciato un pacchetto di 100 milioni di incentivi per combattere lo smog, finanziato in parte da risorse regionali e in parte da fondi statali. In particolare, ammontano a 48 milioni gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare. Critiche dal Comune: «La qualità dell'aria lombarda migliora, ma troppo lentamente. Quindi bisogna fare di più e velocizzare», ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. «A Milano da luglio 2020 abbiamo aiutato 3.500 milanesi a passare da veicoli inquinanti a sostenibili».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA