Greta Posca

Troppi morti, dopo choc e dolore arriva la richiesta di danno. Sono già un paio di decine le lettere di richiesta di risarcimento in sede civile, tra quelle già inviate e quelle che stanno per partire, dai familiari di ospiti morti all'Istituto Palazzolo Don Gnocchi, la struttura per anziani al centro (insieme ad un'altra ventina di Rsa tra cui il Pio Albergo Trivulzio) delle indagini della Procura sui contagi e i morti nelle case di cura. Lettere, a firma dei legali dello studio dell'avvocato Romolo Reboa, in cui si sottolinea il «nesso causale tra la responsabilità della Fondazione» e la morte del paziente. Per esempio che al Palazzolo si apre a marzo «un reparto dedicato all'assistenza a bassa intensità dei pazienti Covid positivi... realizzato all'interno della palazzina Generosa in luogo della palazzina esterna, così come era previsto dalla Delibera regionale».

E ancora che all'Istituto Palazzolo mancherebbe, perlomeno sul sito, il «Comitato Ospedaliero per le Infezioni Nosocomiali». Risponde il Don gnocchi: «- «Come già ribadito, sin dall'inizio dell'emergenza e per tutto il suo evolversi la Fondazione Don Gnocchi ha messo in atto le procedure e adottato le misure cautelative definite da Iss e Oms, registrando e attuando le successive implementazioni disposte dalle Autorità». E nella nota si aggiunge: «Come già detto e ribadito il reparto Covid-19 allestito su richiesta della Regione Lombardia agli inizi di marzo era ubicato - come prescritto - in una palazzina separata dal resto dei degenti con accessi e personale dedicati». E sottolinea: «Siamo certi che la magistratura confermerà la correttezza del nostro operato anche in sede civile».

Intanto, si registra purtroppo un suicidio al Pio Albergo Trivulzio. È accaduto, da quanto si è saputo, domenica pomeriggio al nucleo Alzheimer dell'istituto. L'uomo, 80 anni, che era stato visitato nel primo pomeriggio, si è impiccato con un lenzuolo. Da quanto si è saputo, la sua famiglia l'aveva sentito anche quella mattina. Poi, il suicidio verso le 18.30 di domenica. Una tragedia che, al momento, non pare legata al Covid, ma probabilmente anche al dramma della solitudine che stanno vivendo molti ospiti delle Rsa che da settimane non possono più vedere i loro familiari. Al Trivulzio, comunque, come messo nero su bianco dal dg Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia e omicidio colposi, c'è una situazione «ancora difficoltosa e complessa» e «il numero dei contagiati è di molto superiore a quello dei casi noti». Parole arrivate in risposta alla richiesta del Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio di poter vedere i propri cari anche da dietro uno schermo protettivo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

