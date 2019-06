Greta Posca

Treni e mezzi pubblici, difficile viaggiare oggi e il 13 giugno. Allo stop di oggi di Trenord, proclamato dal sindacato Orsa Ferrovie Lombardia, il 13 giugno si aggiunge un'altra astensione dal lavoro, che coinvolge il trasporto pubblico locale, indetto questa volta dai sindacati confederali. In merito allo stop di Trenord, proprio ieri il governatore lombardo Attilio Corona si era detto perplesso rispetto all'astensione dal lavoro di oggi. «Uno sciopero non fa sicuramente bene al funzionamento» del servizio ferroviario regionale», aveva spiegato. «Spero siano fatti limitati noi stiamo cercando di operare con estremo impegno per migliorare la qualità del servizio. Qualche piccolo passo avanti, anche non piccolo, è stato fatto e anche come soppressioni e ritardi siamo quasi arrivati a limiti accettabili». L'astensione dal lavoro di oggi dei lavoratori del sindacato Orsa Ferrovie è previsto dalle 9 alle 17, in conseguenza del quale i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio di Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni.

Ma i lavoratori del settore trasporti rilanciano. Giovedì 13 giugno l'astensione sarà di quattro ore contro i tagli ai finanziamenti per il trasporto pubblico locale (stimati in 52 milioni di euro) ed è indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti. L'iniziativa coinvolge i lavoratori del trasporto pubblico locale e delle aziende Fnma (Autolinee), Fnm Holding e Fn Rete. A Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 12.45. I sindacati denunciano che non ha avuto ancora nessun riscontro la richiesta di un incontro fatta alla Regione Lombardia ormai quasi tre mesi fa.

