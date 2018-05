Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaThom Yorke si permette il lusso di un concerto da solista. Questa sera il frontman dei Radiohead, 50 anni a ottobre, di cui 25 trascorsi con uno dei gruppi più sofisticati del rock indipendente, si presenta con Nigel Godrich (suo produttore) sul palco del Fabrique per un concerto esaurito da mesi.Il cantante e polistrumentista britannico ha già alle spalle due album da solista (The Eraser e Tomorrow's Modern Boxes), nonché vari singoli e collaborazioni eccellenti, da Bjork a PJ Harvey fino agli Atoms for Peace. Non molto filtra sulla sua performance, che in molti ipotizzano possa riprendere la scaletta del suo ultimo tour, in cui ha alternato brani da solista, inediti e a sorpresa anche una versione acustica di True love waits dei Radiohead. Scenografia e immagini sono firmate dall'artista olandese Tarik Barri.Il 29 maggio. Fabrique. Via Fantoli, 9. Ore 21. Biglietti sold out.