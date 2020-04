Greta Posca

Testimonianze di persone che in questi due mesi hanno perso un congiunto o che hanno un parente ricoverato tra quelle mura. Tutto per ricostruire il più possibile quanto successo al Pat, la più grande casa di cura in Italia, dove da marzo in poi sono morti più di 200 anziani. Il Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio, nato lo scorso 16 aprile, ha deciso di lanciare una campagna sul web «per raggiungere il maggior numero possibile dei parenti dei degenti e raccogliere le loro testimonianze». Perché «gli anziani continuano a morire, il personale sanitario è sotto organico e in molti casi i familiari sono all'oscuro delle condizioni di salute dei loro cari».

«Per avere giustizia e verità - è il post sulla pagina facebook del comitato, che ha già più di mille follower - è necessario il contributo e il supporto di tutti i familiari. Per questo motivo lanciamo in Rete una campagna per raggiungere il maggior numero possibile dei parenti degli anziani e raccogliere le loro testimonianze. Scriveteci alla mail comitatotrivulzio gmail.com».

Al gruppo hanno aderito finora 100 familiari di anziani ricoverati o deceduti al Pat. «Dai dati che ci forniscono i parenti, il numero degli anziani positivi al Covid-19 è elevato» spiega il fondatore e portavoce del comitato, Alessandro Azzoni. Quanto continua ad accadere alla Baggina, dicono dal comitato, «conferma ciò che ha denunciato l'Organizzazione mondiale della Sanità», ossia che «è necessario modificare da subito le modalità di gestione delle residenze sanitarie assistenziali in Lombardia». Dalla dirigenza del Pat, conclude Azzoni, «non abbiamo ancora ricevuto nessuna notizia. Chiediamo trasparenza sulle condizioni di salute dei nostri familiari, chiediamo che siano curati adeguatamente, chiediamo giustizia». Azzoni sostiene la necessità di commissariare il Trivulzio, «per fermare la diffusione del virus ed evitare altre morti».

Intanto prosegue l'indagine della Procura sulle Rsa, dove dall'inizio dell'epidemia sono morti - dati dell'Ats - 1700 anziani per Covid o sospetto Covid (sospetto perché non erano disponibili i tamponi). Nell'inchiesta sul Trivulzio sono iscritti nel registro egli indagati il dg Giuseppe Calicchio per epidemia colposa e omicidio colposo e lo stesso ente per la responsabilità amministrativa, ma ci sarebbero altri indagati tra i vertici. Il dg del Pat si occupa «della programmazione, del controllo complessivo dell'attività di gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, e pertanto sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività, avvalendosi della direzione strategica», composta dal direttore amministrativo, dal direttore sociosanitario e dal dirigente delle professioni sanitarie.

Per ricostruire la gestione dei pazienti e del personale sanitario al Pio Albergo Trivulzio è al lavoro anche la Ats (l'ex Asl), che ha avviato un'indagine interna e in questi giorni ha ascoltato in lunghe audizioni i medici della Baggina. Sono state chieste spiegazioni e chiarimenti sui presidi sanitari utilizzati (mascherine, camici e occhiali) da medici, infermieri e operatori sanitari e sul numero di tamponi effettuati nella struttura.

