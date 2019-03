Greta Posca

Tamburi che spruzzano getti di colore (gli spettatori di prima fila sono riforniti di impermeabili), il rumore dei pop corn masticati, le tastiere dei cellulari a grandezza d'uomo. Un tuffo nel futuro, dove la parola non serve ma lascia spazio a suoni e immagini avvolgenti, energia, ironia e divertimento puro. È tutto ciò lo show del Blue Man Group che torna dopo un anno al Teatro degli Arcimboldi.

La performance dei moderni stregoni alterna ritmi tribali a sonorità techno, videografica e body art, strumenti musicali a percussione inventati fatti di tubi in pvc per scopi industriali, mimica e gag da cinema muto. Il dialogo non verbale cercato dagli artisti fa leva proprio sugli occhi, con quegli sguardi spesso rilanciati in primo piano dagli schermi che scatenano l'effetto comico. Ad amplificare l'effetto il coinvolgimentodi co-protagonisti pescati tra il pubblico.

Il progetto Blue Man è nato alla fine degli anni Ottanta a New York da tre studenti, Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink. Dalla prima del 1991, il gruppo si è ampliato fino ai cinquanta Blue Man di oggi suddivisi in sei produzioni stabili a New York, Boston, Las Vegas, Chicago e Orlando, e in Europa a Berlino.

Brian Tavener, 36 anni, uno dei tre Blue Man con Thomas Racket e Adam Erdossy, capitano e regista, spiega che ogni sera la reazione del pubblico è diversa. «Abbiamo visto spettatori freddini all'inizio che poi si sono lasciati travolgere». E anche a Milano c'è da scommetere che da stasera accadrà la stessa cosa.

