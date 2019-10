Greta Posca

Sting con il suo meglio. Approda al Mediolanum Forum il tour con la playlist dei suoi best of. Il cantante britannico, 68 anni il 2 ottobre, presenta nel concerto My songs, l'ultimo album pubblicato a maggio. Il disco contiene le reinterpretazioni in chiave contemporanea di alcune tra le canzoni più famose dell'artista britannico, scritte sia come membro dei Police sia come solista in 40 anni di carriera e con oltre 100 milioni di dischi venduti.

I fan avranno modo di sentire 19 hit come Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message in a bottle eseguite da Sting assieme alla sua band. Con Stewart Copeland e Andy Summers (Police) Sting ha pubblicato cinque album, ha vinto 6 Grammy, 2 Brits e nel 2003. Come solista invece 10 Grammy, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy, 4 nomination agli Oscar (incluso quella per The Empty Chair nel 2017), una nomination ai Tony.

riproduzione riservata ®

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA