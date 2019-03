Greta Posca

Sotto il segno dell'arte. Milano si appresta a vivere sette giorni nel segno di incontri, mostre, quadri, performance e installazioni. Dall'1 al 7 aprile torna la Milano Art Week, la ormai consueta iniziativa che accompagna Miart, fiera internazionale di arte moderna e contemporanea a Fieramilanocity (4-7 aprile, viale Scarampo, info miart.it).

Tra le novità del 2019 c'è il sostegno di Banca Generali che offrirà al pubblico l'apertura straordinaria della mostra Hana to Yama di Linda Fregni Nagler nella sede di Palazzo Pusterla. Tra le aperture dedicate all'arte contemporanea, lunedì c'è quella della mostra Renata Boero. Kromo-Kronos al Museo del 900, dove si racconta il percorso dell'artista genovese attiva nella scena internazionale a partire dagli anni 60. Dal 2 aprile alla Fondazione Stelline omaggio a Leonardo con L'Ultima Cena dopo Leonardo dove alcuni importanti artisti contemporanei rileggeranno il dipinto più iconico della cultura occidentale: si va da Anish Kapoor a Robert Longo. I caselli daziari di Porta Venezia ospiteranno sempre martedì 2 aprile una installazione dal titolo A Friend, realizzata proprio per l'Art Week dall'artista ghanese Ibrahim Mahama e prodotta da Fondazione Trussardi. Lui si muove nel campo della land art e vestirà i caselli di sacchi di juta, simbolo del suo paese, dove si porta cacao: riflessione sul concetto di soglia e di nemico/amico. Imperdibile mercoledì all'Hangar Bicocca la personale dell'artista indiana Sheela Gowda: la prima dell'artista in Italia. A Palazzo Dugnani giovedì 4 aprile arriva Hypervisuality-making the invisible visible dedicata alla Wemhoner Collection, una delle più importanti collezioni di videoarte tedesca. infine alla Fondazione Prada sabato 6 arrivano Lizzie Fitch e Ryan Trecartin e le loro videoinstallazioni disturbanti che indagano il concetto di terra promessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA