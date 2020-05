Greta Posca

Sono quasi azzerati nell'ultima settimana i decessi nelle Rsa, le strutture per degenti anziani finite al centro delle indagini della maxi inchiesta condotta dalla procura su più filoni, tra cui quello sul Pio Albergo Trivulzio e quello sull'istituto Don Gnocchi: le ipotesi di reato sono epidemia e omicidio colposi per le centinaia di morti avvenute nelle fasi più drammatiche dell'emergenza Covid.

A quanto risulta al pool guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, negli ultimi giorni è crollato il numero dei morti nelle varie residenze - più di venti - finite sotto inchiesta per le carenze nella gestione di malati e ospiti. Un dato che va messo in relazione sia perché i pazienti più fragili sono già deceduti, sia al cambio di rotta nelle Rsa dopo i blitz dei finanzieri coordinati dalla procura, che hanno acceso un faro sulla situazione delle case per anziani, con corollario di commissioni di indagine ministeriali. Adesso i malati più critici vengono trasferiti negli ospedali che ora hanno meno pazienti nei reparti.

La procura lega la strage nelle Rsa soprattutto al fatto che nei giorni più difficili della pandemia i malati di Covid a bassa intensità venivano trasferiti nelle case di riposo, dove il virus ha trovato terreno fertile, anche per l'assenza di protezioni personali per personale e degenti. I decessi sono stati centinaia e centinaia, a partire da fine gennaio e fino a questi giorni. Lo stesso Trivulzio, ad esempio, ha fatto sapere che solo da gennaio in avanti nelle tre strutture dell'istituto sono morte oltre 400 persone.

Intanto, l'inchiesta va avanti con le audizioni di moltissimi testimoni, tra medici, infermieri e parenti. I consulenti dei pm, tra cui un epidemiologo, stanno analizzando l'imponente mole di carte sequestrate con le perquisizioni nelle strutture per ricostruire le storie cliniche di ospiti e pazienti e valutare le cause della diffusione dell'epidemia nelle Rsa e l'impatto effettivo sui decessi. È in corso anche una ricostruzione cronologica da parte della guardia di finanza di tutte le delibere regionali, delle comunicazioni con l'Agenzia di tutela della salute e delle disposizioni impartite da quest'ultima alle case di riposo su vari fronti, tra cui l'uso delle mascherine, ma anche il trasferimento di malati dagli ospedali e l'effettuazione di tamponi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA