Greta Posca

Silenziosi, se ne sono andati nello sgomento di personale e sanitari, spesso a loro volta ammalati; e nella disperazione dei familiari. Adesso per le decine di morti delle residenze sanitarie assistenziali per anziani (Rsa) si sta muovendo la Procura. Decine di esposti e denunce dalle varie strutture sono ora indagini aperte dalla Procura sui casi di contagi da coronavirus. Tra i vari fascicoli già aperti in questi giorni, per diffusione colposa di epidemia e reati in materia di sicurezza del lavoro, anche quello, come si era saputo già il 2 aprile, nato dalle denunce di lavoratori dello storico Pio Albergo Trivulzio, dove sono morti 70 anziani a marzo. Sono al lavoro su questo fronte i pm del dipartimento Ambiente, salute, sicurezza, lavoro, guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano Altre indagini sulla mancanza di cautele, sia informative che di dispositivi, per prevenire il rischio dei contagi, infatti, sempre scaturite da denunce anche di familiari di vittime e da segnalazioni, sono in corso sull'Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi («nessuna negligenza in contagi del personale», ha sempre ribadito l'istituto), su una casa famiglia di Affori, ma anche su altre, come al Corvetto. «In tanti anni di servizio - ha raccontato all'Ansa un'operatrice socio sanitaria della Rsa Virgilio Ferrari - non ho mai visto una situazione del genere. Nell'ultimo mese sono morti circa 40 pazienti». E aggiunge: «Già a fine febbraio, ha spiegato, «abbiamo mandato una mail alla direzione tramite il sindacato per chiedere la disinfezione dei locali e di fornirci i presidi sanitari. Dopo un bel pò di giorni hanno iniziato a darci le mascherine».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 05:01

