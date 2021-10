Greta Posca

Siamo entrati nel dopo: affrontiamo il futuro post pandemia speranzosi e con un libro sottobraccio girando per la città.

È l'invito di Bookcity, la kermesse che Milano dedica ai libri, ai lettori, alla scrittura, arrivata alla decima edizione. Dal 17 al 21 novembre la manifestazione torna in presenza con obbligo Green pass e prenotazione. Ci sono 1400 appuntamenti, una marea di scrittori e 260 sedi ad attendere gli appassionati della lettura: dai teatri ai quartieri, dalle biblioteche alle librerie, con 900 classi coinvolte, 13 università e accademie. «L'editoria entra in città», ha sottolineato il presidente di Bookcity Piergaetano Marchetti. «Bene, un altro tassello per la ripartenza. Milano aperta è la cifra della nostra città», ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala.

Il tema 2021 è appunto il dopo, il carnet di appuntamenti è fittissimo. Ci sarà una serie di scrittori a riflettere sul dopo in appuntamenti digitali che si snodano dall'8 al 16 novembre (Bookcity Milano Papers). Ci saranno luoghi dedicati con temi specifici e scrittori del settore: in Borsa si parla di giustizia, al Castello e all'Arci Bellezza di noir, al Museo del Risorgimento di storia e arte, alla Sormani di podcast.

Apre, come da tradizione, l'evento al teatro Dal Verme il 17 novembre, dove il sindaco Sala consegnerà il sigillo della città allo scrittore libanese Amin Maalouf e si celebrerà il ricordo di Luis Sepúlveda, che tenne a battesimo la prima edizione di Bookcity. Presenta la serata Marianna Aprile. E poi omaggi al filosofo Salvatore Veca, anch'egli scomparso da poco, con una giornata alla Fondazione Feltrinelli; alla giornalista del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, uccisa 20 anni fa in un agguato in Afghanistan. E un premio all'egiziano Patrick Zaki, detenuto in Egitto da quasi due anni. A calare il sipario su Bookcity il 21 novembre sarà una serata con Simonetta Agnello Hornby, Paolo Bacilieri, Marco Balzano, Jonathan Bazzi, Michela Marzano, Nadeesha Uyangoda e Vittorio Lingiardi.



